Quel impact des nouvelles règles du fair-play financier sur les clubs français ?

Depuis un peu plus d'un an, les nouvelles règles du fair-play financier visent à limiter l'explosion des masses salariales dans le football européen. Ce qui oblige les dirigeants des clubs français à s'adapter et à creuser de nouvelles pistes pour générer encore plus de revenus.

Depuis sa mise en place en 2011, le fair-play financier, lancé à l’initiative de Michel Platini, fait partie du paysage dans le football européen. Parfois brandi comme une menace sérieuse pour les clubs coupables de mauvaise gestion, il reste pour certains un concept flou auquel les plus riches et les plus malins peuvent échapper à coups de stratagèmes. « Tout ce qui est contrôle de gestion, c’est nébuleux, c’est normal de ne pas tout comprendre » , admet l’économiste du sport Jean-François Brocard. En une décennie, le FPF a contribué à limiter l’endettement des clubs ; il est en revanche resté spectateur devant l’escalade vertigineuse des salaires. Dans ce contexte, l’UEFA présentait au printemps 2022 les nouvelles règles de son gendarme financier, autorisant aux clubs européens un déficit accru (un passage 30 à 60 millions d’euros, voire 90 pour un club en bonne santé financière, de déficit autorisé sur trois ans).

« La principale innovation va être l’introduction d’un contrôle du coût des équipes » , prévenait alors Aleksander Čeferin. Derrière cette phrase, une idée, celle de limiter des masses salariales de plus en plus colossales. Une forme de salary cap , inspirée des sports américains, qui doit conduire les clubs à ne plus pouvoir dépenser plus de 70% de leurs revenus en salaires à l’horizon 2025 (ils ont le droit à 90% jusqu’à la fin de l’année et passeront à 80% en 2024 pour poursuivre leur adaptation). « C ‘est le principal levier de réduction des dépenses pour les clubs , estime Jean-François Brocard . Cette solution de plafonner le pourcentage des revenus dépensé en salaires, ça paraît avoir du sens pour que les clubs ne fassent pas n ‘importe quoi . » …

Tous propos recueillis par CG

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com