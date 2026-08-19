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Quel gardien pour l'OM cette saison ?
information fournie par So Foot 19/08/2026 à 01:25
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Quel gardien pour l'OM cette saison ?

Quel gardien pour l'OM cette saison ?

À deux jours de lancer sa saison face à Strasbourg, l’OM n’a toujours pas trouvé le successeur de Gerónimo Rulli dans ses cages. Entre les pistes trop chères, les prêts compliqués et un compte en banque qui impose désormais de regarder deux fois le prix avant de passer en caisse, Marseille va peut-être devoir élargir un peu ses critères.

Jeffrey de Lange

Quand on manque de thunes, on commence généralement par fouiller les placards pour voir s’il ne reste pas une boîte de cassoulet derrière les pâtes. L’OM devrait s’en inspirer et regarder dans les siens : Jeffrey de Lange y attend tranquillement. Arrivé l’été dernier pour jouer les doublures de Gerónimo Rulli, le Néerlandais n’a logiquement pas eu énormément d’occasions de s’exprimer, avec seulement cinq matchs de Ligue 1. Cet été, en revanche, c’est lui qui a gardé les cages pendant la préparation en attendant que Marseille trouve son nouveau numéro un. Alors pourquoi chercher midi à quatorze heures ? Pas d’indemnité de transfert, pas de visite médicale, pas de négociation interminable. Le mec connaît la Commanderie et probablement le code du Wi-Fi.

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com

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