information fournie par So Foot • 10/01/2023 à 14:00

Quel gardien numéro un pour l'équipe de France ?

Si le successeur naturel d'Hugo Lloris dans les buts de l'équipe de France semble tout désigné, plusieurs options peuvent cependant être imaginées. Focus sur ces gardiens qui auraient le profil, ou le cran, pour garder les cages des Bleus.

Mike Maignan (Milan)

LE successeur désigné d'Hugo Lloris, lequel n'a justement pas oublié d'adouber Mike Maignan au moment d'officialiser sa retraite internationale dans les colonnes deCandidat naturel au poste de gardien de l'équipe de France en raison de ses qualités intrinsèques et de sa progression linéaire observée ces dernières années, le Milanais est également apprécié par Didier Deschamps.

? #beINWC2022 ?? Deschamps : "Maignan est dans une progression constante" pic.twitter.com/Qgs3AsJWbp

Alban Lafont (Nantes)

L'outsider numéro un, à n'en pas douter. Lui a quatre bougies de moins au compteur, mais déjà un beau petit parcours : Toulouse, Fiorentina, Nantes, plus de 200 matchs de Ligue 1, une saison dans la peau d'un titulaire en Serie A, des présences dans toutes les équipes de France de jeunes... Et même si sa régularité ne lui a pas encore permis de connaître une…