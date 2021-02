Quel est le plafond du Livret Jeune ?

Le Livret Jeune s'adresse à toutes personnes âgées de 12 à 25 ans. (© Adobestock)

En théorie, les sommes placées sur un Livet Jeune ne peuvent excéder 1.600 euros. En réalité, ce plafond peut être dépassé par la capitalisation des intérêts qui intervient au 31 décembre de chaque année.

Vous avez entre 12 et 25 ans ? Vous êtes alors éligible à un produit spécifique : le Livret Jeune.

Ce placement permet aux jeunes français de placer jusqu'à 1.600 euros. Un plafond pouvant toutefois être dépassé avec les intérêts cumulés sur l'année qui s'ajoutent au capital tous les 31 décembre. Calculés par quinzaine et comptabilisés à la fin de l'année, les intérêts sont librement fixés par les banques.

Attention : ce taux ne peut être inférieur au rendement plancher de 0,5%, soit le taux de rémunération actuel du Livret A. La Banque Postale propose ainsi un taux de 1%, le CIC 1,35 % et HSBC monte même jusqu'à 2%.

De nombreux atouts

Malgré un plafond peu élevé, ce produit offre de nombreux atouts.

Tout d'abord, il permet aux jeunes de se familiariser avec l'épargne. Mais surtout, à l'image du Livret A et du LDDS, les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. A noter qu'un jeune peut simultanément détenir un Livret A - également défiscalisé - et un Livret Jeune. Le premier étant plafonné à 22.950 euros, il peut donc placer jusqu'à 24.550 euros, hors intérêts.

Par ailleurs, les fonds logés dans le Livret Jeune sont sans risque. Cela signifie que vous aurez la possibilité de récupérer la totalité de votre épargne déposée en toutes circonstances. Autre bonne