Quel est le meilleur smartphone pour les photos ?

Nous avons comparé la qualité photo des smartphones vedettes d'Apple, de Google, Samsung et Xiaomi, avec une surprise à la clé.

Avec quatre excellents smartphones en poche, nous nous sommes lancés dans une vaste expédition photographique, amassant 500 images, par ciel couvert ou dégagé, de jour comme de nuit, à l'intérieur comme en extérieur. Parmi les smartphones testés figuraient trois modèles emblématiques d'Apple (iPhone 11 pro), Google (Pixel 4) et Samsung (S10), des fabricants particulièrement réputés en photo. Le dernier modèle que nous avons choisi vient du chinois Xiaomi, une marque qui n'est pas connue pour sa qualité photo. Mais cela pourrait changer : les images de son Mi Note 10, sorti le 18 novembre et au tarif attrayant, ont été évaluées très favorablement par le laboratoire photo indépendant DXOmark.

Par beau temps

Avantage Apple et Xiaomi

En pleine journée et au soleil, les images de ces quatre smartphones sont très agréables. On n'a pas grand-chose à leur reprocher, hormis quelques petites erreurs occasionnelles de rendu des couleurs, qui ne gêneront que les plus sensibles.

Les passionnés remarqueront en revanche des différences de personnalité nettes entre leurs clichés. Le Google Pixel 4 capture parfois des photos un peu plus contrastées que ses concurrents, aux ombres plus fortes. En cela, il prend le contre-pied exact de l'iPhone 11 Pro, dont les photos sont souvent particulièrement claires, et donc lisibles. Les deux approches peuvent plaire.

Flatteuses, les images de l'iPhone affichent occasionnellement une teinte très légèrement chaude et dorée. Mais les clichés du Samsung S10 sont encore plus vifs. Leurs couleurs sont saturées au point de diviser : certains les jugeront criardes, d'autres gaies. Finalement, c'est probablement le Xiaomi Mi Note 10 qui adopte l'approche la plus consensuelle, avec ses clichés aux couleurs assez naturelles et aux contrastes sans surprise.

