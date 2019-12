Quel disque dur externe SSD choisir ?

Comparatif Wirecutter. Rapidité, encombrement, solidité : découvrez nos avis sur les meilleurs disques durs externes SSD que nous avons testés.

Ce test a été réalisé aux Etats-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

ARTICLE ENRICHI LE 31 OCTOBRE 2018 : Nous avons ajouté des remarques pour le SSD portable Samsung T5, fondées sur son utilisation réelle, dans la durée, par notre équipe.

Après avoir étudié vingt-huit disques durs externes SSD et testé les quatre plus prometteurs, nous avons conclu que le meilleur modèle est le Samsung T5 500 Go. Les disques durs Samsung sont fiables et le T5 s'est montré systématiquement plus rapide que ses concurrents au cours de nos essais comparatifs. De plus, il peut soutenir un débit plus élevé en USB 3.1.

Le prix au gigaoctet du Samsung T5 500 Go est proche de celui des autres disques durs externes SSD. C'est l'un des modèles les plus légers et compacts qui soit, donc il se transporte facilement dans un sac (ou même dans la poche) quand on se déplace. Le T5 est équipé d'un port USB 3.1 Gen 2 de Type C. Il est vendu avec les câbles nécessaires pour le connecter à de nouveaux appareils comme à des anciens, et il est doté d'un cryptage matériel AES 256-bits pour protéger les données. Son logiciel est le plus agréable pour la navigation, avec un affichage épuré, qui paraît moins chargé que les autres, et facilite l'installation du cryptage ou la recherche de mises à jour. De plus, le T5 est doté d'un voyant qui indique quand il est branché, et il est garanti trois ans.

