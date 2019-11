Quel couteau à pain choisir ?

Comparatif « Wirecutter ». Ne massacrez plus la croûte du pain avec la lame d'un couteau de cuisine ! Le couteau à pain, compagnon de tous les jours, mérite d'être choisi avec soin. D'autant qu'il peut servir à couper beaucoup d'autres aliments. Lame incurvée ou droite, tranchant cannelé, à pointe... Après des tests poussés de couteaux de marque Victorinox, Wüsthof, Messermeister et autres, un constat s'impose : les meilleurs ne sont pas forcément les plus chers.

Ce test a été réalisé aux États-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

ARTICLE MIS À JOUR LE 8 SEPTEMBRE 2017 : Nous avons passé en revue nos choix antérieurs et pouvons assurer avec certitude que nos recommandations sont toujours les meilleures pour la grande majorité des utilisateurs.

Nous avons consacré plus de quinze heures à enquêter sur les couteaux à pain et à les tester. Nous avons débité en tranches une quinzaine de miches de pain croustillantes de diverses formes et tailles, six livres de tomates mûres, un rôti de bœuf de près de deux kilos et dix sandwiches au rosbif. Et nous avons découvert qu'il n'est pas nécessaire d'investir une fortune pour acheter un bon couteau à pain. Pour la grande majorité des utilisateurs, le meilleur modèle est le Fibrox Pro 26 cm à lame dentelée incurvée de Victorinox. Il est fin, tranchant, agréable à utiliser. Pour ce prix, vous ne trouverez pas d'autre couteau d'aussi bonne facture et qui coupe autant de choses.

Un couteau denté fait plus que trancher du pain. Nous recherchons un couteau qui coupe vite et bien, tant le pain que les fruits fragiles et les légumes, et même les restes d'un rôti ou d'un poulet.

Si vous voulez dépenser le moins possible, nous recommandons le couteau à pain Millennia large et sa lame de 25 cm de long (Mercer Culinary) pour son prix et son confort d'utilisation. Sa lame est plus épaisse que celle du Victorinox, un peu plus difficile à maîtriser en raison de ses dents larges et proéminentes, mais puisqu'il coûte environ la moitié du prix de notre premier choix, c'est un couteau très bon marché. Si la finesse et la régularité des tranches de pain ou de tomates ne sont pas une obsession pour vous, si vous souhaitez juste avoir un bon couteau denté solide et fidèle dans votre cuisine, c'est le couteau qu'il vous faut.

