Quel avenir pour les discussions climatiques après l'échec de la COP31 ?

Murat Kurum (au centre), président de la COP31 et ministre turc de l'Environnement, de l'Urbanisation et du Changement climatique, assiste à une séance plénière de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) au Centre des expositions d'Antalya, à Antalya, le 22 novembre 2026. ( AFP / Yasin AKGUL )

Malgré des prolongations sans précédent, la COP31 a buté dimanche sur plusieurs questions clés, énergies fossiles en tête. Un nouvel échec qui galvanise les critiques d'un modèle basé sur le consensus, qui atteint ses limites face à l'urgence climatique.

"La racine du problème, c'est que quand la COP a été créée, pour des raisons que je comprends, elle a été conçue pour reposer exclusivement sur le consensus", et "c'est beaucoup demander", a souligné le ministre du Climat australien Chris Bowen.

L'échec de la conférence de l'ONU à Antalya (Turquie) a ravivé les appels à réformer ce système où une petite minorité, voire un seul pays sur les quelque 200 participants, peut bloquer toute avancée.

Sur X, l'ex-vice-président américain Al Gore, colauréat du Nobel de la paix en 2007 pour ses efforts de sensibilisation au changement climatique, a exhorté à mettre sur pied un "processus multilatéral revigoré qui reflète la science la plus récente et représente la volonté de la majorité du monde".

"Il faut aussi du consensus pour changer le consensus", a tempéré M. Bowen, rappelant que tous les pays auraient à accepter la potentielle réforme des COP.

Les discussions en Turquie ont achoppé sur plusieurs points, notamment la mention explicite des énergies fossiles dans la déclaration finale, réclamée par l'Union européenne et d'autres pays du Pacifique et d'Amérique latine.

Mais les producteurs d'hydrocarbures, Arabie saoudite en tête, s'y sont opposés et elle ne figurait pas dans le document proposé par les organisateurs.

Chris Bowen, ministre australien du Changement climatique et de l'Énergie et président des négociations de la COP31, s'adresse à la presse à l'issue d'une séance plénière de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP31), qui s'est tenue à l'Expo Center d'Antalya, le 22 novembre 2026. ( AFP / Yasin AKGUL )

Les parties se sont également accrochées sur les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) et le choix des mots sur le captage de carbone, technologie vantée par le secteur des énergies fossiles mais jugée par d'autres coûteuse et inefficace.

Du point de vue des pays les plus pauvres, il n'y a pas eu non plus de progrès sur la finance climatique, c'est-à-dire l'enveloppe nécessaire à la transition énergétique et à l'adaptation face aux catastrophes provoquées ou amplifiées par le réchauffement.

"Le problème fondamental d'une politique climatique acceptée par tous est plus évident que jamais : les puissances fossiles ne seront pas d'accord pour qu'on dévalue leurs richesses en ressources, et les pays riches n'apporteront pas assez de finances climatiques au monde en développement", résume Frank Jotzo, professeur d'économie environnementale et du changement climatique à l'université nationale d'Australie.

Voies légales

La plupart des parties prenantes et observateurs conviennent toutefois que les COP restent importantes en raison de leur format unique, où tous les pays du monde sont virtuellement conviés et ont le même poids dans les débats.

Si la formule ne devrait pas être abandonnée, les demandes d'actions sous d'autres formes se font de plus en plus entendre, notamment sous la forme d'actions en justice.

Cette voie est déjà suivie avec un avis de la Cour internationale de justice (CIJ) estimant que les Etats avaient l'obligation légale de combattre le changement climatique.

Les délégations réagissent lors d'une séance plénière de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) qui s'est tenue à l'Expo Centre d'Antalya, à Antalya, le 22 novembre 2026. ( AFP / Yasin AKGUL )

"Si les négociations n'accouchent pas de ce dont les Etats ont besoin, ceux-ci envisageront certainement de se tourner vers la CIJ et d'autres tribunaux internationaux", dit Harj Narulla, avocat international qui a conseillé les îles Salomon à la COP31.

D'autres espèrent que l'idée d'accords hors du cadre COP fasse son chemin, à l'image du sommet sur la sortie des énergies fossiles de Santa Marta, en Colombie, au mois d'avril.

Cette conférence est née de la COP30 au Brésil pour les pays désireux de s'affranchir du consensus. Ses membres ont par exemple décidé de créer un groupe de scientifiques pour les conseiller sur le chemin à suivre.

"Ces processus plurilatéraux prennent de l'ampleur" et sont de plus en plus importants, en particulier concernant le captage de carbone et la finance climatique, remarque M. Jotzo.

Le ministre australien Chris Bowen relève lui aussi l'intérêt du sommet de Santa Marta, même s'il "ne remplace pas la COP. C'est juste une autre façon de la faire".