Quel avenir pour le télétravail? Le clivage grandit dans le monde de l'entreprise

Une étude révélée par Les Echos montre une division entre les grands groupes et les petites structures quant à l'opportunité de pérenniser le travail à distance.

C'est l'un des grands bouleversements provoqués par la crise sanitaire : le télétravail est devenu la norme pour de nombreux salariés et employeurs depuis plus d'un an. Début avril, davantage de Français ont ainsi eu recours au télétravail, notamment à 100%, début avril par rapport à mars après les appels répétés du gouvernement en ce sens, selon un sondage Harris interactive réalisé pour le ministère du Travail "Le télétravail s'est renforcé en quelques jours sur l'ensemble du territoire. Les chiffres sont au plus haut depuis janvier, preuve que les salariés et les employeurs ont entendu notre appel, a ainsi commenté la ministre du Travail, Elisabeth Borne, dans Le Parisien .

Le travail à distance sera t-il pour autant amené à perdurer après la crise ? Sur ce point, un baromètre de l'institut ViaVoice relayé par Les Echos montre une forte division dans le monde dans l'entreprise. "80% des dirigeants des grandes entreprises se disent prêts à pérenniser le télétravail, contre 23 % dans les PME", selon les résultats de cette enquête dévoilée jeudi 8 avril. L'attitude des chefs d'entreprise est ainsi fortement liée à la taille de la structure.

Outre-Manche, le secteur bancaire se transforme déjà

Dans l'ensemble, plus de sept dirigeants sur dix (71%) affirment ne pas vouloir pérenniser le télétravail. En revanche, 80% des dirigeants d'entreprises de plus de 1.000 salariés sont prêts à ce que "le télétravail entre durablement dans les moeurs".

Image de la transformation en cours dans les grands groupes, la banque HSBC a fait basculer plus de 1.200 employés de Grande-Bretagne dans des contrats permanents de travail à domicile. Nationwide, le deuxième fournisseur britannique de prêts immobiliers, a quant à lui informé 13.000 employés qu'ils pourraient désormais travailler de n'importe où dans le pays. La filiale britannique de Santander va pour sa part proposer une nouvelle organisation du travail à 5.000 de ses employés.