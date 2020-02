Quel avenir pour le jeu de tête dans le foot ?

Des scientifiques le prouvent : les anciens footballeurs ont plus de chances de souffrir de maladies neurodégénératives que leurs semblables. Est-ce dû à la multiplication des têtes ? À l'imprudence des acteurs du foot vis-à-vis des commotions cérébrales ? Le football doit-il faire évoluer ses règles pour éviter un drame ? Les États-Unis et l'Écosse ont décidé d'agir en interdisant le jeu de tête chez les plus jeunes. Alors, quel avenir pour le jeu de tête dans le foot ?

Les équilibristes et Raymond Domenech

Faut-il

Dans le sillage des États-Unis et de l'Écosse, la Fédération anglaise de football s'apprête à son tour à réglementer le jeu de tête chez ses jeunes licenciés. Comme révélé par lela semaine dernière, la FA est sur le point de lancer de nouvelles directives qui visent à limiter le nombre de coups de tête aux entraînements, de l'école de foot jusqu'à la catégorie U18 (sans pour autant interdire le jeu de tête en compétition, comme c'est le cas chez les plus jeunes en Écosse et aux États-Unis). Verra-t-on un jour les instances internationales abolir les coups de tête dans le football ? C'est improbable. Doit-on s'attendre à de nouvelles règles pour protéger la santé mentale des joueurs ? C'est plus crédible. D'ailleurs, le football a déjà changé dans ce sens.Dans les années 1980 et 1990, Bruno Roux, passé notamment par le PSG, le HAC ou encore le Stade rennais, était redoutable dans le jeu aérien. Quand on lui demande s'il s'épanouirait autant avec ses qualités dans le football actuel, sa réponse est "". Pour une raison simple : difficile de faire étalage de sa détente dans les airs, quand il est interdit de mettre les coudes pour prendre son extension au duel avec un adversaire. "" interroge le papa de Nolan, actuel coach de l'US Ribécourt (Oise), en Départemental 1.