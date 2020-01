Quel avenir pour Daniele De Rossi ?

Six mois après son arrivée à Boca Juniors, Daniele De Rossi se pose déjà des questions. Va-t-il continuer son aventure en Argentine ? Va-t-il rentrer en Italie ? Va-t-il partir aux États-Unis ? Va-t-il changer de sport ? Aidons-le à trouver sa voie.

Revenir à la Roma

Partir aux États-Unis

C'est en train de devenir un classique en Italie. Gianluigi Buffon fait ses adieux à la Juventus, part en grande pompe, puis revient un an plus tard. Leonardi Bonucci avait fait la même chose un an plus tôt. Avec quelques années d'intervalle en plus, Zlatan Ibrahimovi? en fait de même, avec un retour à l'AC Milan. Alors, au moment de choisir sa nouvelle destination, il est évident que Daniele De Rossi n'hésite pas une seconde. Ce sera la Roma, son club de toujours. 25 janvier 2020 : DDR officialise son retour pour six mois à Rome. Tiens, ça tombe bien : le 26 est prévu un derby contre la Lazio. Laissé sur le banc par Fonseca, il passe son match à haranguer la foule, à encourager ses coéquipiers, et à se saisir les parties génitales en regardant le virage. À dix minutes du terme, alors que le score est de 2-1 pour la Lazio, De Rossi entre finalement en jeu, ovationné par le public. Cinq minutes plus tard, il égalise de la tête sur corner, et prend un jaune en allant exulter comme un fou sous la Curva Sud. Soixante secondes plus tard, encore euphorique, il découpe Joaquín Correa au milieu de terrain et prend sa deuxième biscotte. Il sort de la pelouse en montrant auxson tatouage sur le mollet, et en hurlant quelque chose comme "". Elle était cool, cette suite deC'est le nouveau frisson du football américain. À compter de février 2020, une nouvelle franchise va en effet intégrer la MLS : l'Inter Miami, club détenu entre autres par David Beckham. Forcément, le beau David a envie de faire les choses en grand. Il prend son téléphone et passe un coup de fil à De Rossi pour lui proposer de rejoindre la franchise de Floride. Ni une, ni deux, voilà DDR dans un avion pour Miami. Son premier souhait ? Changer l'écriture de son nom, de façon que celui-ci soit désormais orthographié Daniel DeRossi Jr. Très vite adopté par le public, qui le surnomme "Daniele Miamor", De Rossi chope le brassard Lire la suite de l'article sur SoFoot.com