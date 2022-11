Quel avenir pour Cristiano Ronaldo ?

Libéré de son contrat par Manchester United, après avoir sorti le lance-flammes en interview, Cristiano Ronaldo est désormais au chômage. Et pendant que l'ancien du Real Madrid va tenter de faire gagner la Coupe du monde au Portugal, Jorge Mendes va, lui, faire chauffer son téléphone portable pour trouver un nouveau point de chute à son meilleur client.

Il reste en Angleterre

Il découvre un autre grand championnat européen

Courtisé par Manchester City à l'été 2021, Cristiano Ronaldo avait finalement fait le choix des. Désormais, Pep Guardiola a Erling Haaland à la pointe de son attaque, et il n'y a donc aucune chance que lesreviennent à la charge. En revanche, d'autres clubs en Angleterre pourraient s'intéresser à lui. C'est notamment le cas de Chelsea, qui voulait déjà le faire venir cet été avant de voir Thomas Tuchel mettre son veto. Treizième attaque de Premier League, lesauraient bien besoin d'un attaquant capable de planter quelques pions. Et puis Thiago Silva a rappelé que les anciens se sentent bien à Londres. Mais un autre club pourrait s'inviter dans la danse : Newcastle. Rachetés par un fond saoudien il y a un an, lesréussissent bien sur le plan sportif avec une troisième place de Premier League. Une réussite qui s'explique par un recrutement intelligent malgré des millions à la banque. Sauf que l'Arabie saoudite ne dirait pas non à une tête de gondole comme Cristiano Ronaldo pour être l'image de leur nouveau projet. Et CR7 ne dirait pas non à un club qui pourrait lui permettre de retrouver la C1. Surtout s'il peut, au passage, empêcher Manchester United de se qualifier en Ligue des champions.Après avoir été sacré champion et meilleur buteur en Angleterre, en Espagne et en Italie, Cristiano Ronaldo pourrait réussir le Grand Chelem en posant ses valises en Allemagne. Et plus précisément au Bayern Munich qui n'a pas remplacé Robert Lewandowski au poste de numéro 9, puisque c'est actuellement Eric Maxim Choupo-Moting qui joue ce rôle. Et si l'attaquant camerounais arrive à enchaîner les pions, il n'y a aucune raison que CR7 ne profite pas des caviars de Musiala, Mané, Müller, Sané ou encore Gnabry pour claquer des buts à la pelle. Et il pourrait même en profiter pour jouer (et gagner) la Ligue des champions dès cette saison, histoire d'entrer encore un peu plus dans le livre des records. À moins… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com