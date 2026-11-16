Quel adversaire pour l’équipe de France en quart de finale ?

Quel adversaire pour l’équipe de France en quart de finale ?

Qui sera là aux portes ouvertes ? Vainqueurs ce dimanche soir de leur dernier match de poule contre la Turquie (2-1), les Bleus de Zinédine Zidane conservent la première place du classement malgré des errances défensives, devant la Belgique, qui a surclassé l’Italie (4-1). L’équipe de France devra attendre ce lundi soir pour connaître les potentiels prochains adversaires : l’Espagne, l’Allemagne, la Grèce, les Pays-Bas, la Norvège ou le Danemark font partie des équipes susceptibles d’être tirées à l’heure actuelle.

Les récents champions du monde espagnols se sont inclinés chez eux ce dimanche soir contre l’Angleterre (3-2) et terminent donc à la deuxième place, synonyme de potentiel adversaire des Bleus. Pour les autres nations pressenties, les rencontres de lundi soir seront déterminantes pour connaître la place de chacune. Les Français affronteront un deuxième des trois autres poules.…

LT pour SOFOOT.com