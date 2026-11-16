 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quel adversaire pour l’équipe de France en quart de finale ?
information fournie par So Foot 16/11/2026 à 09:02

Ajouter Boursorama à vos sources

Quel adversaire pour l’équipe de France en quart de finale ?

Quel adversaire pour l’équipe de France en quart de finale ?

Qui sera là aux portes ouvertes ? Vainqueurs ce dimanche soir de leur dernier match de poule contre la Turquie (2-1), les Bleus de Zinédine Zidane conservent la première place du classement malgré des errances défensives, devant la Belgique, qui a surclassé l’Italie (4-1). L’équipe de France devra attendre ce lundi soir pour connaître les potentiels prochains adversaires : l’Espagne, l’Allemagne, la Grèce, les Pays-Bas, la Norvège ou le Danemark font partie des équipes susceptibles d’être tirées à l’heure actuelle.

Les récents champions du monde espagnols se sont inclinés chez eux ce dimanche soir contre l’Angleterre (3-2) et terminent donc à la deuxième place, synonyme de potentiel adversaire des Bleus. Pour les autres nations pressenties, les rencontres de lundi soir seront déterminantes pour connaître la place de chacune. Les Français affronteront un deuxième des trois autres poules.…

LT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les ultras des Girondins de Bordeaux enflamment le Régional 1
    Les ultras des Girondins de Bordeaux enflamment le Régional 1
    information fournie par So Foot 16.11.2026 10:22 

    C’est ça de jouer contre un sextuple champion de France. Il y a quelques années, ces images de Bordeaux sur une pelouse bordée d’une piste d’athlétisme, avec ses supporters massés derrière la main courante, auraient pu venir d’un périlleux déplacement de Coupe ... Lire la suite

  • Pablo Pagis a déjà envie de revenir en équipe de France
    Pablo Pagis a déjà envie de revenir en équipe de France
    information fournie par So Foot 16.11.2026 09:55 

    Un p’tit tour et puis s’en va ? Invité surprise de la dernière liste de Zinédine Zidane , Pablo Pagis a pris ses marques au sein de l’équipe de France et a fini par connaître sa première sélection face à la Turquie (2-1), à Bordeaux. Un match qui va forcément rester ... Lire la suite

  • Des explications sur le non retour de Pierre Sage à Lens
    Des explications sur le non retour de Pierre Sage à Lens
    information fournie par So Foot 16.11.2026 09:34 

    Atterrissage dérouté. Parti à Crystal Palace quelques semaines après avoir offert la Coupe de France et une qualification en Ligue des champions au RC Lens, Pierre Sage avait pourtant tout du candidat à un retour express. C’est en tout cas ce qu’atteste Joseph ... Lire la suite

  • Zidane prudent avant un éventuel choc contre l’Espagne
    Zidane prudent avant un éventuel choc contre l’Espagne
    information fournie par So Foot 16.11.2026 09:28 

    Comme on se retrouve ? Dès sa nomination à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane savait qu’il serait particulièrement attendu face à l’Espagne, épouvantail des dernières années de Didier Deschamps. Et si ce test grandeur nature arrivait plus tôt que prévu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank