Québec: accord de principe sur le salaire des fonctionnaires après des mois de négociation

Des syndicats représentant des centaines de milliers de fonctionnaires dans la province canadienne du Québec ont annoncé jeudi un accord de principe avec le gouvernement local, après des mois de négociations tendues sur des augmentations salariales et des meilleures conditions de travail.

( AFP / ANDREJ IVANOV )

En octobre, les syndicats avaient rejeté la dernière offre du gouvernement québécois: une augmentation de salaire de 10,3% sur cinq ans et une prime de 1.000 dollars canadiens (environ 680 euros) pour chaque fonctionnaire.

L'intersyndicale Front commun a annoncé jeudi avoir conclu "une proposition d'entente de principe" après "11 jours de grève et de nombreuses semaines de travaux intensifs aux tables de négociation".

Les différents syndicats seront "appelés à se prononcer en assemblée générale pour l'entériner", a ajouté dans un communiqué le Front commun, qui représente 420.000 personnes dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des services sociaux.

L'intersyndicale n'a pas précisé les détails de l'accord mais a affirmé que son but était de "protéger" les fonctionnaires face à l'inflation et d'"obtenir un certain rattrapage général des salaires".

Cette annonce intervient après que le syndicat des enseignants, en grève depuis plus d'un mois, a déclaré mercredi avoir conclu un accord de principe avec le gouvernement sur les salaires et les conditions de travail.

Un autre syndicat, qui négocie avec le gouvernement du Québec au nom de 80.000 infirmières et autres travailleurs du milieu de la santé, continue toutefois de faire pression pour obtenir un accord.

Le Front commun a organisé des débrayages massifs dans tout le Québec en novembre et en décembre, menaçant le gouvernement d'une grève générale illimitée à partir de janvier si aucun accord n'était conclu d'ici à la fin de l'année.