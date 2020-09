So Foot • 25/09/2020 à 06:00

Que viennent faire Adrien Rabiot et sa mère à l'US Alfortville ?

Ce mardi, Adrien Rabiot a publié une vidéo de soutien à l'US Alfortville où il a passé une saison à l'âge de huit ans. La même journée, le club annonçait la nomination de Véronique Rabiot à la présidence d'honneur. L'explication ? Une véritable guerre s'est ouverte entre l'équipe historique de la ville et la mairie, sur fonds de règlement de comptes politique. Appelés à la rescousse, les Rabiot peuvent-ils sauver l'USA ?



Bras de fer avec le maire

"C'est une histoire incroyable : je venais simplement gérer un club de foot et j'ai l'impression d'être dans un film."

En selfie depuis Turin, Adrien Rabiot adresse ces 23 secondes de soutien quelques heures après la nomination de sa mère, Véronique Rabiot, comme présidente d'honneur du club., commentait-elle. Et si les Rabiot volent au secours de l'USA (ex-Lions d'Alfortville), c'est que les Lions sont menacés d'extinction par la mairie, sur fond de règlement de comptes politique, menaces de mort et saccage de bureau.Au moment d'enregistrer sa vidéo, Adrien Rabiot savait-il dans quoi il mettait les pieds ? Pas sûr., commente Jérémy Gobardhan, directeur technique du club depuis juin. Équipe historique de la ville, l'USA est devenue indésirable aux yeux de la mairie, qui lui a sucré la subvention de 94 500 euros. Privés de leur terrain d'entraînement, interdits d'entrer dans leurs bureaux, les dirigeants des Lions ont entamé un bras de fer avec le maire., résume Jérémy. En attendant, les 700 licenciés se marchent sur les pieds sur le seul créneau libre d'un autre stade à Créteil, entre 18h et 19h30 :