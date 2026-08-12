Que sont devenus les joueurs partis en Arabie saoudite ?

Lassé de regarder le grand football de loin, l’Arabie saoudite en décidé en janvier 2023 de poser Cristiano Ronaldo à Riyad. Moment où les vannes ont été ouvertes, laissant de nombreuses stars débarquer à leur tour. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, avec des destins plus ou moins heureux. Revue d'effectif avant le début d'une nouvelle saison.

Ceux qui ont pris la thune et se sont barrés directement

À l’été 2023, Jordan Henderson s’engage pour trois saisons avec Al-Ettifaq, histoire de retrouver un certain Steven Gerrard, alors installé sur le banc du club. Six mois plus tard, l’ancien capitaine de Liverpool a déjà tout vu et résilie son contrat pour filer à l’Ajax. Après les Pays-Bas, direction Brentford, où il retrouve suffisamment de jambes pour revenir avec les Three Lions et participer au Mondial 2026. Son tournoi se termine d’ailleurs sous les chapeaux de roues : une blessure subie en enjambant un panneau publicitaire après la victoire contre le Mexique. Pas de quoi refroidir Chelsea, qui vient de lui offrir deux années supplémentaires en Premier League à 36 ans. Trois ans prévus en Arabie, six mois effectués.

Dans ce registre comment oublier Neymar ? Au PSG, on appelle ça un braquage. À Al-Hilal aussi, mais pas vraiment pour les mêmes raisons. Acheté 90 millions d’euros à l’été 2023, le Brésilien aura disputé la bagatelle de sept matchs sous le maillot saoudien : 428 minutes, un but et trois passes décisives. La faute, surtout, à une rupture du ligament croisé et du ménisque du genou gauche avec le Brésil, deux mois à peine après son arrivée. En janvier 2025, Al-Hilal finit par se résigner et résilier son contrat : Neymar retourne à Santos, où il est toujours sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2026. 90 millions pour 428 minutes, du Neymar tout craché.…

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com