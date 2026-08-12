 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Que sont devenus les joueurs partis en Arabie saoudite ?
information fournie par So Foot 12/08/2026 à 22:45
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Que sont devenus les joueurs partis en Arabie saoudite ?

Que sont devenus les joueurs partis en Arabie saoudite ?

Lassé de regarder le grand football de loin, l’Arabie saoudite en décidé en janvier 2023 de poser Cristiano Ronaldo à Riyad. Moment où les vannes ont été ouvertes, laissant de nombreuses stars débarquer à leur tour. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, avec des destins plus ou moins heureux. Revue d'effectif avant le début d'une nouvelle saison.

Ceux qui ont pris la thune et se sont barrés directement

À l’été 2023, Jordan Henderson s’engage pour trois saisons avec Al-Ettifaq, histoire de retrouver un certain Steven Gerrard, alors installé sur le banc du club. Six mois plus tard, l’ancien capitaine de Liverpool a déjà tout vu et résilie son contrat pour filer à l’Ajax. Après les Pays-Bas, direction Brentford, où il retrouve suffisamment de jambes pour revenir avec les Three Lions et participer au Mondial 2026. Son tournoi se termine d’ailleurs sous les chapeaux de roues : une blessure subie en enjambant un panneau publicitaire après la victoire contre le Mexique. Pas de quoi refroidir Chelsea, qui vient de lui offrir deux années supplémentaires en Premier League à 36 ans. Trois ans prévus en Arabie, six mois effectués.

Dans ce registre comment oublier Neymar ? Au PSG, on appelle ça un braquage. À Al-Hilal aussi, mais pas vraiment pour les mêmes raisons. Acheté 90 millions d’euros à l’été 2023, le Brésilien aura disputé la bagatelle de sept matchs sous le maillot saoudien : 428 minutes, un but et trois passes décisives. La faute, surtout, à une rupture du ligament croisé et du ménisque du genou gauche avec le Brésil, deux mois à peine après son arrivée. En janvier 2025, Al-Hilal finit par se résigner et résilier son contrat : Neymar retourne à Santos, où il est toujours sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2026. 90 millions pour 428 minutes, du Neymar tout craché.…

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un beau challenge en Espagne pour un ancien Messin
    Un beau challenge en Espagne pour un ancien Messin
    information fournie par So Foot 13.08.2026 11:07 

    Tsitaishvilibre comme l’air. L’ailier gauche Giorgi Tsitaishvili rejoint librement le Rayo Vallecano en provenance du Dynamo Kiev jusqu’en 2029. Après un prêt d’une saison à Metz, son cinquième depuis le début de la guerre en Ukraine, l’international géorgien (30 ... Lire la suite

  • Marquinhos : « On veut rester dans l’histoire du football »
    Marquinhos : « On veut rester dans l’histoire du football »
    information fournie par So Foot 13.08.2026 10:58 

    Quarante, et toujours pas assez. Vainqueur de sa deuxième Supercoupe d’Europe d’affilée avec le PSG après le succès face à Aston Villa (2-1), Marquinhos a ajouté un 40 e trophée à son immense collection parisienne. Pas vraiment de quoi rassasier le capitaine. « ... Lire la suite

  • Zidane dévoile le staff des Bleus avec Barthez
    Zidane dévoile le staff des Bleus avec Barthez
    information fournie par So Foot 13.08.2026 10:16 

    Le divin chauve est de retour chez les Bleus. Comme pressenti, Fabien Barthez va intégrer le staff de Zinédine Zidane , nouveau sélectionneur de l’équipe de France, et prendre en charge les gardiens à la place de Franck Raviot. Vingt-huit ans après avoir soulevé ... Lire la suite

  • Arbeloa perd ses nerfs en amical
    Arbeloa perd ses nerfs en amical
    information fournie par So Foot 13.08.2026 09:57 

    De quoi lancer bizarrement la saison. Ce mercredi soir, à 21 heures, pendant que tous les yeux étaient rivés sur la finale de la Supercoupe entre le PSG et Aston Villa (sans les lunettes spéciales éclipse), Fulham disputait un match amical contre Málaga . Alors ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank