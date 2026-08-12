Que sont devenus les joueurs partis en Arabie saoudite ?
Lassé de regarder le grand football de loin, l’Arabie saoudite en décidé en janvier 2023 de poser Cristiano Ronaldo à Riyad. Moment où les vannes ont été ouvertes, laissant de nombreuses stars débarquer à leur tour. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, avec des destins plus ou moins heureux. Revue d'effectif avant le début d'une nouvelle saison.
Ceux qui ont pris la thune et se sont barrés directement
À l’été 2023, Jordan Henderson s’engage pour trois saisons avec Al-Ettifaq, histoire de retrouver un certain Steven Gerrard, alors installé sur le banc du club. Six mois plus tard, l’ancien capitaine de Liverpool a déjà tout vu et résilie son contrat pour filer à l’Ajax. Après les Pays-Bas, direction Brentford, où il retrouve suffisamment de jambes pour revenir avec les Three Lions et participer au Mondial 2026. Son tournoi se termine d’ailleurs sous les chapeaux de roues : une blessure subie en enjambant un panneau publicitaire après la victoire contre le Mexique. Pas de quoi refroidir Chelsea, qui vient de lui offrir deux années supplémentaires en Premier League à 36 ans. Trois ans prévus en Arabie, six mois effectués.
Dans ce registre comment oublier Neymar ? Au PSG, on appelle ça un braquage. À Al-Hilal aussi, mais pas vraiment pour les mêmes raisons. Acheté 90 millions d’euros à l’été 2023, le Brésilien aura disputé la bagatelle de sept matchs sous le maillot saoudien : 428 minutes, un but et trois passes décisives. La faute, surtout, à une rupture du ligament croisé et du ménisque du genou gauche avec le Brésil, deux mois à peine après son arrivée. En janvier 2025, Al-Hilal finit par se résigner et résilier son contrat : Neymar retourne à Santos, où il est toujours sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2026. 90 millions pour 428 minutes, du Neymar tout craché.…
Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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