Que sont devenus les Gilets jaunes qui tenaient les ronds-points? Retour dans l'Yonne

Il y a un an, le samedi 17 novembre 2018, plusieurs centaines de milliers de citoyens indignés sortaient les chasubles fluo de la boîte à gants pour les porter à un rond-point, un péage ou sur les Champs-Elysées. Ainsi faisait irruption, aux yeux de toute la France fracturée, le mouvement des Gilets jaunes remonté, à la base, contre une taxe sur les carburants.Cette fronde inédite, que certains experts de la contestation croyaient éphémère et qui a pris de court syndicats et pouvoir, s'est installée dans la durée. Avec, à chaque « acte » ou presque, son lot inquiétant d'affrontements avec les forces de l'ordre, de violences dans les deux camps, de vitrines brisées, de pillages, de dérapages...Trois semaines après le début de la révolte, le président Macron lançait, dans l'urgence, une série de mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des oubliés... sans pour autant apaiser les colères. Mais au fil des mois, la mobilisation s'est essoufflée. Va-t-elle reprendre la rue ce week-end, redevenir visible à l'occasion du premier anniversaire ? C'est la grande inconnue tant les bataillons des sans-culottes du XXIe siècle sont imprévisibles. Il y a ceux qui ont abdiqué, lassés, entre autres, par les débordements. Ceux qui n'ont jamais cessé de défiler. Et ceux, enfin, qui, après une longue pause, promettent de réinvestir les bords de route. Plus de deux cents actions, du simple tractage à l'occupation d'un carrefour giratoire en passant par l'opération-escargot, sont déjà annoncées sur les réseaux sociaux pour samedi et dimanche.Nous sommes retournés dans l'Yonne, l'un des départements les plus « jaunes » de l'Hexagone, pour interroger les bloqueurs de la première heure. Des retraités, des travailleurs précaires, une mère au foyer... qui ont tourné la page ou, au contraire, entendent bien poursuivre le combat de leur vie.A Villeneuve-la-Guyard, les Gilets jaunes ont jeté l'éponge ...