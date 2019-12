Que sont devenus les espoirs des années 2010 ? (2/2)

À l'orée des années 2010, une nouvelle génération de cracks veut donner raison aux prédictions des experts du ballon rond. Mais dix ans plus tard, après de nombreuses désillusions et certaines confirmations, il est temps de faire un sérieux point sur la carrière de ces ex-futurs champions.

Adem Ljaji?

Où il était en 2010

Ce qu'il était censé faire lors de la décennie

Vidéo

Ce qu'il a finalement fait

Le talent venu de l'est. À l'été 2010, Adem, son physique longiligne et son surnom de "" quittent le Partizan Belgrade pour la Fiorentina, qui mise une dizaine de millions sur son talent. Un rebond bienvenu après l'échec de son transfert à Manchester United, qui lui avait déjà mis le grappin dessus en 2008 avant de se retirer du transfert, pas vraiment convaincu par le potentiel du gamin.Clairement pas finir au Be?ikta? dans un anonymat quasi absolu, en tout cas.Fort malheureusement, il semblerait bien que le brave Adem ait été assez largement surcoté, et que Manchester ait eu un sacré pif en abandonnant son transfert. Plus que ses performances sur le terrain, on se souvient de lui pour ses petits soucis de comportement. Sonde la décennie ? Il s'est pris une tarte par son coach à la Fiorentina, Delio Rossi, pour avoir contesté son remplacement lors de la première période d'un match contre Novara. Au début de la décennie, le sélectionneur serbe Siniša Mihajlovi? le reprend de volée en lui conseillant de "", peu avant de l'exclure de la sélection Lire la suite de l'article sur SoFoot.com