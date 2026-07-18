Que sont devenus les autres enfants de la séance photo avec Messi et Yamal ?

Que sont devenus les autres enfants de la séance photo avec Messi et Yamal ?

En 2007, le Barça s’est lancé dans une série de photos mettant en scène ses joueurs avec des enfants pour le calendrier de l’UNICEF. Elles n’avaient vocation qu’à rester dans les cartons des socios et des collectionneurs, mais l’une d’elles réunit Lionel Messi et un bébé nommé Lamine Yamal. Mais qu’ont bien pu devenir les onze autres élus ?

→ L’eau bénite

Dimanche, en finale de Coupe du monde, Lionel Messi et Lamine Yamal vont se croiser pour la deuxième fois. En effet, il y a 19 ans, les deux se sont déjà rencontrés, face à l’objectif de Joan Monfort, quand l’Argentin, nouveau chouchou du Barça, donnait le bain au second, qui n’était alors qu’un bébé âgé de cinq mois. Maintenant, l’élève porte une casquette sur le côté et rêve de ringardiser le maître.

→ Le peintre

Tout est parti d’un dessin avec Víctor Valdés. Les traits sont d’abord hésitants, mais la passion est bien là au point de devenir, en 2026, un peintre reconnu en Espagne. Il faut dire que cet enfant n’aurait pas été sélectionné par hasard puisqu’il ne serait autre que l’arrière-arrière-petit-fils de Pablo Picasso (et fils de Florian Picasso, DJ en vogue dans les rues barcelonaises en 2007). Encore un nepo baby , quoi.…

Couverture issue de la page de garde du calendrier solidaire du FC Barcelone de 2008, avec le journal Sport et l’UNICEF. Photos : Joan Monfort.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com