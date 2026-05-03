Que sont devenus ces joueurs suspendus pour dopage

Rien de nouveau dans cette phrase : le dopage est un fléau dans le monde du sport. Le football n’y échappe pas, sauf que ces dernières années, les sanctions se font plus sévères avec les joueurs ayant recours à ces coups de boost, faits en pleine conscience ou "à l’insu de leur plein gré". Comment ceux qui se sont fait pincer s’en sont relevés ?

Mykhaylo Mudryk, avec pertes et fracas

Le « Neymar ukrainien » n’a finalement jamais brillé à Londres, et il pourrait même s’y éteindre. Ce mercredi, la fédération anglaise a sanctionné le joueur de quatre années de suspension. Englué dans cette triste affaire de dopage depuis 2024, l’Ukrainien avait été contrôlé positif lors d’un test urinaire qui avait détecté la présence de meldonium, une substance interdite. Mudryk va tout de même saisir le tribunal du sport pour contester la décision. Mais c’est surtout le Shakhtar Donetsk qui pourrait l’avoir dans l’os. Et dire qu’en 2023, pour ses premiers pas dans le grand bain de la Premier League, l’ailier de 24 ans était capable de mystifier la défense des Reds .

Mamadou Sakho l’est innocent

Quand les instances se trompent, il faut le dire. Voilà l’exemple parfait des failles des contrôles de dopage. Mamadou Sakho, alors joueur de Liverpool en 2016, est contrôlé positif à un brûleur de graisse contenant des traces d’higénamine. L’ancien capitaine du PSG est suspendu 30 jours en fin de saison, le privant d’une finale de Ligue Europa mais aussi d’une participation à l’Euro 2016. Quelques mois plus tard, l’ancien défenseur à la crête est blanchi. Revanchard, en 2020, celui qui aimait faire des bisous à Laurent Koscielny gagne son procès contre l’Agence mondiale antidopage. Sakho > Sarko.…

Par Adrien Radulovic pour SOFOOT.com