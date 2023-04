Que retiendront les Saoudiens du mandat d’Hervé Renard ?

Dix jours seulement, c’est le temps qu’il aura fallu à Hervé Renard pour passer du banc des Faucons verts à celui des Bleues. Une expérience de plus de trois ans et 41 matchs qui resteront dans les mémoires, malgré un goût d'inachevé.

Mercredi soir à Riyad, un œil sur Karim Benzema en train de maltraiter le Barça, l’autre sur son iPhone, Abdulaziz n’est pas vraiment d’humeur à parler du désormais ex-sélectionneur de son pays. « Renard ? Mouais, je ne le regretterai pas. C’était un meneur d’hommes, certes, mais pas un vrai technicien, ça ne suffit pas pour être performant. C’est un scandale d’avoir perdu contre le Mexique et la Pologne au Qatar, on aurait dû jouer beaucoup mieux que ça » , balaye-t-il d’un revers de la main tout en sirotant un thé à la terrasse d’un café. « Et puis, entre nous, je suis vraiment surpris de la raison de son départ. L’équipe de France des femmes quoi ! Sans leur manquer de respect, c’est quand même un pas un arrière. Et puis, surtout, il va gagner beaucoup moins d’argent ! » Son pote Abdulrahman, lui, se montre un peu moins catégorique : « J’étais au Qatar lors du match contre l’Argentine . C’était… probablement le plus grand moment auquel j’ai assisté avec l’équipe nationale. Rien que pour ça, respect à lui et bonne chance pour la suite ! »

Le renard est dans la fauconnerie …

Par Julien Duez, à Riyad pour SOFOOT.com