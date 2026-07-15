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Que retenir du Mondial de Michael Olise ?
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 01:41

Que retenir du Mondial de Michael Olise ?

Que retenir du Mondial de Michael Olise ?

Malgré l’élimination de la France en demi-finales face à l’Espagne, Michael Olise peut encore terminer meilleur passeur de la Coupe du monde. Une maigre récompense pour celui qui s’est révélé comme le nouveau numéro 10 des Bleus, aussi flamboyant en début de compète que frustrant quand la route s’est élevée.

Rayan Cherki aurait sans doute préféré que l’entrée qu’il attendait tant ne se fasse pas dans de telles conditions. C’est-à-dire à 20 minutes de la fin d’une demi-finale de Coupe du monde dans laquelle la France était déjà menée 0-2 et pour tenter de faire oublier le non-match d’un Michael Olise fantomatique. En 72 minutes, l’attaquant du Bayern n’a tenté aucune frappe, a raté ses deux dribbles tentés, perdu 20 ballons sur les 55 qu’il a touchés ainsi que la moitié de ses 12 duels, réussi un seul de ses quatre centres et récupéré seulement trois ballons.

À cela s’ajoute un tacle de boucher sur la cheville de Rodri pour lequel M. Ivan Barton s’est montré particulièrement généreux en ne mettant même pas sa main à la poche. Peut-être le genre d’actions auxquelles Didier Deschamps faisait référence en critiquant le niveau général de l’arbitrage ? Toujours est-il qu’en ce soir de fête nationale et malgré les températures clémentes qui flottaient sur Dallas, Olise a éternué et, avec lui, c’est toute l’équipe de France qui s’est enrhumée.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

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