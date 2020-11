Que restera-t-il de Mascherano en Argentine ?

Après une défaite lors d'un banal match de coupe argentine, le Jefecito, 36 ans, a décidé de raccrocher les crampons ce dimanche. Une sortie par la petite porte pour celui que beaucoup considèrent encore comme le dernier grand leader de l'Albiceleste. Ou comme le chef d'une génération de losers ?

Un dernier plaisir

Dix-sept saisons comme footballeur professionnel. Vingt et un trophées remportés en club dont deux Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Deux titres olympiques. Une finale de Coupe du Monde, quatre de Copa America. Le point final de tout ça ? Un match de la troisième journée de l'ennuyeuse Coupe de la Ligue Professionnelle argentine disputé à huis clos à l'Estadio Jorge Luis Hirschi de la Plata. Avec son équipe d'Estudiantes, Javier Mascherano, 36 ans, vient de perdre face à Argentinos Juniors (0-1) en cette fin d'après-midi chaude et ensoleillée. Sur la pelouse, à l'issue de la rencontre, le Jefecito*, souriant malgré la déroute, échange sa tunique dorée avec la verte de Lucas Chaves, le gardien de but adverse. Le portier ne le sait pas encore mais il vient de récupérer une relique : le dernier maillot de la carrière du joueur le plus capé de l'histoire de la sélection argentine (147 sélections).Après la rencontre, vient l'annonce, soudaine. "", lâche froidement Masche, voix blanche et visage fermé, quelques minutes plus tard face à une salle de presse vide : "" Rideau.Après une étape chinoise, l'enfant de River Plate était revenu en Argentine au début de l'année pour un dernier plaisir au sein du club dirigé par Juan Sebastián Verón. Cela n'aurait duré que dix matchs. Les tribunes désertes, une compétition sans grand intérêt après huit mois d'arrêt et une équipe sans ambition auront sans doute eu raison de sa motivation. "", regrette à l'antenne Oscar Ruggieri, champion du monde 86 et consultant vedette sur la chaine Lire la suite de l'article sur SoFoot.com