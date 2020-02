Que prévoit le gouvernement pour sauver les petites lignes de train ?

Le gouvernement a signé jeudi 20 février les deux premiers protocoles d'accord de sauvegarde des petites lignes de train avec les régions Grand Est et Centre-Val-de-Loire afin de trouver des solutions de financement pour la régénération du réseau.

(Photo d'illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Des petites lignes de train vont "rouvrir", avait assuré au début du mois de février le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari. Le gouvernement a finalement signé jeudi 20 février avec les régions Grand Est et Centre-Val-de-Loire les deux premiers protocoles d'accord redéfinissant les rôles de l'État, des régions et de SNCF Réseau en vue d'une remise à niveau des petites lignes de train. Ces protocoles d'accord visent à "tracer les perspectives d'avenir pour ces petites lignes qui finalement n'ont de petites que le nom", a déclaré M. Djebbari à Orléans.

Les autres régions devraient suivre prochainement, a indiqué le secrétaire d'État qui entend établir un "plan d'action concerté" pour ces 9.137 km de lignes secondaires, qui accueillent 17% du trafic TER sur 31% du réseau et qui sont majoritairement en piètre état.

Se basant sur un rapport commandé en janvier 2019 au préfet François Philizot, il entend diviser ces lignes en trois catégories : celles qui rejoindront le réseau structurant, à la charge de SNCF Réseau, celles dont la rénovation continuera à être inclue dans les contrats de plan État-région (CPER) et celles qui seront laissées aux seules régions.

En Centre-Val-de-Loire par exemple, SNCF Réseau va récupérer Vierzon-Montluçon tandis que la région sera seule responsable de Tours-Chinon, Tours-Loches et Salbris-Valençay. Dans le Grand Est, Nancy-Remiremont, et Nancy-Saint-Dié rejoindront le réseau structurant, tandis que la région récupèrera Nancy-Vittel, Epinal-Saint-Dié, Molsheim-Saint-Dié et Sélestat-Obernai.

"Nous nous donnons un cadre contractuel de 12 ans", a relevé Jean-Baptiste Djebbari. Les accords de financement précis seront toutefois pour plus tard, après la publication des textes d'application de l'article de la toute fraîche Loi d'orientation des mobilités (LOM) qui permet aux régions de prendre directement en charge la gestion de certaines lignes.

Des couloir de bus

"Toutes les possibilités devront être exploitées, sans tabou" , a souligné M. Djebbari: "redynamisation de l'offre grâce aux possibilités ouvertes par l'ouverture à la concurrence permise par le nouveau Pacte ferroviaire (la réforme de 2018, NDLR), baisse des coûts de travaux, mais aussi recours à d'autres modes ou à des solutions innovantes lorsque la pertinence du service ferroviaire existant n'est plus démontrée".

En clair, les régions pourront transformer certaines lignes en couloirs de bus, ou y faire circuler d'hypothétiques navettes autonomes, en cas de facture trop lourde.

Pour le président du conseil régional François Bonneau (PS), il s'agit de "donner un avenir à ces lignes", et surtout pas de les fermer.

Développement du train léger

Sur une note globale d'un peu plus de 250 millions d'euros, la région devrait en payer la moitié, l'État et SNCF Réseau se partageant le reste. Les clefs de répartition seront différentes ailleurs.

Il faut dire que les petites lignes françaises coûtent cher : "un bon 60% du réseau est menacé", et leur remise en état exige un investissement "de l'ordre de 7 milliards d'euros sur une dizaine d'années" , "aux conditions techniques et financières actuelles", selon M. Philizot.

Dans son rapport dont "la quintessence", neuf pages, a été publiée jeudi, le préfet est peu tendre avec SNCF Réseau , notant que les élus critiquent "le manque de connaissance du patrimoine, le défaut de pilotage des investissements, et les difficultés à maîtriser les coûts et les délais", et estimant que l'arrivée d'intervenants privés constituerait "une espèce d'aiguillon (...) le poussant à l'innovation et aux gains de productivité'.

"Il est indispensable que soit poursuivi l'effort de clarification par SNCF Réseau des coûts d'entretien et de gestion des lignes en cause, pour sortir des approximations actuelles", assène-t-il.

Jean-Baptiste Djebbari plaide de fait pour des normes plus adaptées aux petites lignes et la mise en place en France d'"un cluster (groupement d'entreprises) autour du train léger". "La régénération économe (des voies) et l'exploitation économe permettront, j'en suis convaincu, à terme, d'économiser entre 30 et 40% des coûts cumulés, ce qui est tout à fait considérable", a-t-il lancé à Orléans.