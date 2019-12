Que mange-t-on pour Noël ? Nos repas ont bien changé en 70 ans

On le croit immuable et pourtant, il n'a pas toujours ressemblé à ce qu'il est aujourd'hui. Lui, c'est le repas de Noël, que les habitudes ont d'abord progressivement déplacé du 25 décembre, jour de la Nativité, au soir du 24. C'est son premier changement, avant d'évoluer aussi dans nos assiettes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. LIRE AUSSI > Repas de Noël : «Les spécificités régionales se sont estompées»« Le réveillon n'est pas, historiquement, LE repas de Noël », concède, en effet, Martin Bruegel, historien, spécialiste de la consommation alimentaire à l'Institut national de la recherche agronomique (Inra). « Avant la messe de minuit, obligatoire dans les milieux catholiques, les familles faisaient un repas maigre, c'est-à-dire sans viande. Le repas gras, donc carné, ne venait qu'après. On y trouvait aussi du sucre sous la forme de biscuits et de pâtisseries comme le pain d'épices. C'est ce repas qui est à l'origine des bombances que nous connaissons aujourd'hui, l'emprise chrétienne sur la société s'étant largement perdue dans les mœurs alimentaires », explique l'expert. Plus de messe de minuit, plus de pénitence donc.Le réveillon était maigre« Dans les années 1950, mes parents avaient 15 ans. Le soir du 24, ils mangeaient de façon légère et simple. Le lendemain, au contraire, c'était des bouchées à la reine, du lapin farci... », appuie Christine Ferber, la reine des confitures, qui a transformé l'épicerie familiale alsacienne en une maison de renommée internationale. Après la Seconde Guerre mondiale, les Français veulent oublier les privations. On se rue sur la viande, le beurre et le sucre. Une abondance qui ira crescendo dans les années 1960. Le repas de Noël a encore de fortes particularités régionales que la multiplication des hypermarchés, dans les années 1970, va mettre à mal. On trouve de tout dans ces nouveaux temples de la consommation, ...