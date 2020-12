Que font les membres du gouvernement pour les vacances de Noël ?

Crise oblige, les ministres doivent pouvoir être mobilisables en peu de temps et ainsi éviter les congés à l'étranger, rapporte Le Parisien.

Le ministre de la Santé Olivier Véran, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, le 16 décembre 2020 à l'Elysée. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Comme tous les Français déconfinés depuis le 15 décembre, les ministres s'apprêtent à passer les fêtes de fin d'année avec leurs proches. A trois jours du réveillon de Noël, Le Parisien dévoile lundi 21 décembre leurs destinations de vacances. "Les ministres doivent choisir une destination qui leur permette de répondre à leurs obligations et responsabilités" , rappelle une circulaire du 18 novembre. "On est en gestion de crise, il faut être en capacité de rentrer vite", précise un conseiller ministériel.

Ainsi tout déplacement à l'étranger est déconseillé. Il s'avère que les membres du gouvernement interrogés par le quotidien ont choisi de rester dans l'Hexagone.

Ils sont également par ailleurs tenus de respecter les recommandations , comme la consigne "pas plus de six adultes à table". "Il faut être Français parmi les Français. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on ne vit pas les choses comme les gens les vivent", explique le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau. "Le moindre écart des uns ou des autres serait jugé assez durement" , prévient un autre ministre.

Castex et Fesneau isolés jusqu'au 24

Cas contact d'Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19 jeudi dernier, le Premier ministre Jean Castex est isolé à Matignon jusqu'au 24 décembre, et descendra passer le réveillon dans sa ville de Prades (Pyrénées-Orientales) avec sa femme et ses filles. Isolé pour les mêmes raisons, Marc Fesneau passera Noël dans l'Isère en petit comité avant de rentrer chez lui à Marchenoir, petite ville du Loir-et-Cher. Sa consoeur du MoDem Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, sera dans ce même département, à La Chaussée-Saint-Victor.

Epinglée pour son voyage à Marrackech, au Maroc, en pleine grève des transports, l'ancienne ministre des Transports et actuelle ministre du Travail Elisabeth Borne sera à Nice, comme le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian va se rendre à Rennes et le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire dans un chalet des Alpes où il passera le réveillon avec seulement sa femme et enfants. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot passera les fêtes à Angers, à quatre, "tous testés", et le ministre délégué chargé des Comptes publics dans sa ville natale d'Annonay en Ardèche.

La ministre chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa restera à Paris avec son conjoint et ses enfants. "Je verrai le reste de ma famille en journée, dans le respect du couvre-feu, par petit groupe", précise-t-elle au Parisien. Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer devrait également rester dans la capitale, et s'il en sort ce sera "quelques jours en France", assure son entourage. Element central de la gestion de crise du Covid-19, le ministre de la Santé Olivier Véran ne savait pas encore où il allait passer les fêtes.

Le gouvernement était réuni ce lundi 21 décembre pour le dernier Conseil des ministres de l'année . Le prochain se tiendra le 6 janvier et les ministres se réuniront en séminaire de rentrée le 13 janvier pour établir l'agenda "des six premiers mois" de 2021.