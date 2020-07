Que faut-il vraiment attendre de ce PSG-ASSE ?

Après quatre mois et demi sans match officiel dans le pays, le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Étienne vont être les premiers clubs tricolores à rejouer une rencontre à enjeu, ce vendredi, au Stade de France. Un rendez-vous rendu particulier par les conditions sanitaires imposées, l'absence des groupes de supporters des deux clubs et l'incertitude sportive liée à une préparation tronquée par la pandémie.

Paris S-G Saint-Étienne le 24/07/2020 à 21:05 Coupe de France Diffusion sur

Une vraie interrogation sportive, après presque cinq mois sans compétition

On aura quitté les Stéphanois sur un triste match nul face à Bordeaux (1-1) au stade Geoffroy-Guichard, le 8 mars dernier. Trois jours après, les Parisiens renversaient le Borussia Dortmund au Parc des Princes (2-0) pour rallier les quarts de finale de la Ligue des champions. Quatre mois et demi, une pandémie de coronavirus et quelques rencontres amicales plus tard, les deux formations vont enfin pouvoir rejouer un match officiel dans l'Hexagone, ce vendredi au Stade de France. La finale de la Coupe de France va se disputer dans un flou sportif assez ahurissant. Jouer directement une finale après presque 150 jours sans match à enjeu représentera forcément