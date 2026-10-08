Que faut-il attendre de l'entraîneur Yannick Cahuzac ?

Catapulté à la tête du RC Lens après le licenciement de Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac va vivre sa première soirée à Bollaert en tant qu'entraîneur principal. Membre du staff de Franck Haise dès sa retraite puis adjoint de Le Bris et Pantaloni, l'ancien milieu défensif a longtemps dû rêver de ce moment. Mais à quoi peut-on s'attendre ?

1 602. C’est le nombre de jours entre le dernier match de la carrière de footballeur de Yannick Cahuzac, sous les couleurs de Lens, et son baptême du feu à Bollaert en tant qu’entraîneur principal des Sang & Or face à l’Olympique lyonnais ce vendredi soir. Propulsé le 15 septembre dernier à la tête du club artésien suite au limogeage de Dino Toppmöller, Cahuzac a-t-il les épaules pour redresser la situation de Lens et quel est son style ?

Une vocation née sur le tas

Depuis sa retraite, l’ancien milieu défensif n’a pas chômé durant ces quatre années. D’abord deuxième adjoint puis adjoint de Franck Haise, le Corse, qui devait rallier Nice avant de se faire barrer la route par les ultras niçois pour un tweet, avait continué sa reconversion en Bretagne, plus précisément à Lorient, aux côtés de Régis Le Bris puis d’Olivier Pantaloni pendant deux saisons avant de retrouver le RCL cet été.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com