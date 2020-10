So Foot • 11/10/2020 à 06:00

Que deviens-tu Éder ?

Quatre ans après la finale de l'Euro 2016, le Portugal retrouve la France au Stade de France pour un match de Ligue des nations. Sauf que cette fois-ci, les potes de Cristiano Ronaldo ne pourront pas compter sur leur héros : Éder. Un homme qui n'a pourtant pas cessé de planter des buts importants.

La France a quitté Éder un soir de multiplex lors de la trente-huitième et dernière journée de la saison 2016-2017 de Ligue 1. Cette nuit-là, le Portugais avait permis au LOSC de s'imposer face à Nantes (3-0) en offrant notamment un cadeau à Nicolas de Préville, auteur d'un triplé, et avait surtout ramassé un paquet de sifflets de la part des supporters canaris rangés dans leur parcage. Une surprise ? Non, l'intéressé ayant pris l'habitude de se faire pourrir aux quatre coins du pays lors des mois précédents, ce qui l'a longtemps miné, comme il l'avait expliqué à l'époque à