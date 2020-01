Quatre seniors français sont en train de traverser l'Atlantique à la rame

Pas de Noël pour les papys rameurs. Philippe Schucany (61 ans), Bernard Gerbeau (71 ans), Philippe Michel (68 ans) et Philippe Berquin (60 ans) ont été privés de cadeaux. Tout ce que le quatuor a obtenu pour le Réveillon, ce sont des paquets de mer. Les quatre sexagénaires sont à cette heure sur une frêle embarcation en plein océan. Ils ont décidé de traverser l'Atlantique à la rame : « Notre objectif, confessent-ils en chœur, est de montrer que tout est possible à 60-70 ans et bien au-delà pour peu que la santé, l'envie et la passion soient entretenues. » «Les dangers qui nous menacent sont nombreux»Les quatre papys originaires de toute la France sont partis le 10 décembre depuis l'île de la Grande Canarie pour un périple de plusieurs milliers de kilomètres à raison de 6 à 8 heures de rame quotidiennes. Aucun n'est un champion. « Nous sommes juste des sportifs du dimanche un peu appliqués, raconte Philippe Berquin, ancien cadre de la SNCF qui a déjà traversé l'Atlantique quatre fois sur un voilier. Nous nous entretenons régulièrement mais pas à un niveau intensif. »Seuls au milieu des eaux froides et tourmentées, ils se relaient nuit et jour pour avancer sur un bateau fragile comme un roseau dans les vagues. « Les dangers qui nous menacent sont nombreux, le pire étant l'homme à la mer, reprend Philippe Berquin depuis sa coque de noix. Sur un bateau peu manœuvrant, la récupération est illusoire : nous sommes attachés au bateau en permanence. La collision avec un cargo est aussi présente à notre esprit. Cela arrive régulièrement et nous nous sommes équipés d'un système qui signale notre présence aux bateaux environnants. » L'aviron étant réputé le sport le plus dur de tous, les quatre hommes doivent penser à tout : se nourrir, récupérer pour arriver dans les meilleures conditions après une cinquantaine de jours de traversée. « Le plus dur est de tenir dans le mauvais temps et de ramer en ...