QUATRE RÉGIONS RESTENT EN "ROUGE", LE RESTE EN ZONE "VERTE" PARIS (Reuters) - Les régions d'Ile-de-France, des Hauts-de-France, de la Bourgogne et du Grand-Est restent en "rouge" sur la carte sanitaire sur laquelle le gouvernement français se base pour la levée du confinement, a annoncé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran. Le choix de la couleur dépend de trois indicateurs : celui de la "circulation active du virus", de la tension hospitalière et de la capacité en matière de tests virologiques, a-t-il rappelé lors d'une conférence de presse à Matignon. (Jean-Stéphane Brosse et Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

