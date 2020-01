Quatre questions sur les soupçons de piratage du PDG d'Amazon par l'Arabie saoudite

Le scénario esquissé par les enquêteurs de l'ONU (Organisation des nations unies) depuis mercredi paraît invraisemblable. Le téléphone du PDG d'Amazon, dont la révélation des données avait fait éclater au grand jour sa liaison extraconjugale, aurait pu être piraté par l'Arabie saoudite. Le Parisien fait le point sur cette affaire complexe, qui pourrait bien mêler meurtre, espionnage, chantage et liberté d'expression.Que s'est-il passé ?En janvier 2019, l'hebdomadaire américain à scandale National Enquirer avait publié les messages passionnés, échangés un an plus tôt entre le PDG d'Amazon et sa maîtresse, la journaliste Lauren Sanchez. À noter qu'au moment de ces échanges, Jeff Bezos était encore marié à Mackenzie Bezos.Un mois après ces révélations, le milliardaire américain avait annoncé avoir engagé une équipe de détectives privés afin de comprendre comment l'hebdomadaire s'était procuré ces données sensibles et déterminer si les motivations de son propriétaire, American Media Inc (AMI), allaient au-delà du scoop.Dans une tribune publiée sur le site Medium, l'homme d'affaires dénonçait aussi le chantage oral et écrit que The National Enquirer aurait exercé sur sa personne, afin qu'il cesse d'enquêter sur sa source. Le média aurait notamment menacé de dévoiler des photos intimes échangées par les amants.Dans sa tribune, Jeff Bezos laisse aussi entendre que ses enquêteurs se sont intéressés aux relations entre AMI et Donald Trump et pointe également des liens supposés entre AMI et le prince saoudien Mohammed ben Salmane. Des suspicions qu'un des détectives avait confirmées en mars en attribuant le piratage supposé du téléphone aux Saoudiens.Quelles sont les révélations des enquêteurs de l'ONU ?La version d'une ingérence saoudienne est également celle privilégiée par deux experts de l'ONU. Agnès Callamard, rapporteuse sur les exécutions extrajudiciaires, et ...