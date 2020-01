Quatre questions sur la manifestation anti-Macron devant un théâtre parisien

« Radicalisation » du mouvement de grève contre la réforme des retraites, ou manifestation légitime contre un chef de l'État critiqué ? Vendredi soir, quelques dizaines de manifestants ont tenté d'entrer dans le théâtre des Bouffes du Nord, à Paris (Xe), où Emmanuel Macron et son épouse assistaient à une représentation de la pièce « La Mouche ».Ces opposants ont été alertés de cette présence par des messages publiés sur les réseaux sociaux peu avant 21 heures. L'une des personnes l'ayant relayée, le journaliste et militant Taha Bouhafs, a peu après été emmenée au commissariat. Que s'est-il passé ?Plusieurs vidéos publiées sur Twitter montrent des manifestants se rassemblant, avant 22 heures, devant l'entrée du théâtre des Bouffes du Nord. L'Élysée a confirmé à l'AFP qu'Emmanuel Macron et son épouse étaient présents à l'intérieur.On entend ces militants scander des slogans tels que « Macron démission » ou « Grève générale ». Peu après, un groupe d'environ une vingtaine d'entre eux tente de pénétrer dans l'enceinte du lieu, et sont repoussés par les portes et les forces de l'ordre. « On est là, on est là, même si Macron ne le veut pas, nous, on est là », chantent-ils, comme on l'entend sur une vidéo postée par le reporter Charles Baudry. Plusieurs manifestants tentent d'entrer dans le Théâtre des Bouffes du Nord alors qu'Emmanuel Macron est à l'intérieur. #greve17janvier #Macron #Paris #EmmanuelMacron #direct pic.twitter.com/JNAihVumbz-- Charles Baudry (@CharlesBaudry) 17 janvier 2020Vers 22h30, on voit sortir un cortège sous haute sécurité policière, et dans lequel se serait trouvé Emmanuel Macron. Sortie du Président Emmanuel Macron du théâtre des Bouffes du Nord (Paris, 10eme) sous tension. Charge policière pour la sortie du cortège présidentielle sous les sifflets de manifestants contre la réforme des retraites. pic.twitter.com/lZBfsVc8oU-- ...