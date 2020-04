Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quatre millions de foyers bénéficiaires de "l'aide d'urgence" Reuters • 15/04/2020 à 14:22









QUATRE MILLIONS DE FOYERS BÉNÉFICIAIRES DE "L'AIDE D'URGENCE" PARIS (Reuters) - Quatre millions de foyers vont bénéficier de l'"aide d'urgence", avec notamment 150 euros par ménage au RSA, ce qui doit permettre d'aider les personnes les plus modestes à faire face aux répercussions économiques de l'épidémie de coronavirus en cours en France, a annoncé mercredi le Premier ministre, Edouard Philippe. "Nous avons décidé de verser dès que possible, c'est-à-dire le 15 mai prochain, 150 euros par ménage au RSA (revenu de solidarité active) ou à l'allocation de solidarité spécifique", a déclaré le chef du gouvernement à l'issue du compte rendu du conseil des ministres à l'Elysée. "S'y ajouteront 100 euros supplémentaires par enfant", a-t-il ajouté. "Nous avons également décidé de verser 100 euros par enfant pour les ménages qui ne sont pas éligibles au RSA ou à l'allocation de solidarité spécifique mais qui sont bénéficiaires des allocations pour le logement." "Ce sera automatique, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire", a poursuivi Edouard Philippe. "Au total ce sont plus de 4 millions de foyers bénéficiaires de cette aide d'urgence". (Marine Pennetier, édité par Bertrand Boucey)

