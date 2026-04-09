Quatre migrants se noient au large du Pas-de-Calais - préfecture

(Actualisé avec la préfecture qui ne parle plus de naufrage mais de noyade)

Quatre migrants se sont noyés jeudi en tentant de monter à bord d'une embarcation dans la Manche, au large d'Equihen-Plage, commune du Pas-de-Calais, a déclaré la préfecture du département, ajoutant qu'une enquête judiciaire était en cours pour établir les circonstances de cette noyade.

"Le bilan est de 42 personnes secourues : quatre décédées, trois en urgence relative dont (...) deux enfants conduits à l’hôpital par précaution et 35 impliquées", ajoute la préfecture qui, dans un premier temps, avait utilisé le terme "naufrage" pour qualifier l'incident, survenu vers 07h00 (05h00 GMT) entre les plages d'Equihen et Ecault.

"Vers 07h00 ce matin il y a une trentaine de migrants qui ont voulu rejoindre l'embarcation. Ça s'est mal passé (...) et parmi eux il y a deux femmes et deux hommes qui sont décédés", avait dit à Reuters le maire d'Equihen-Plage.

Le canot à moteur s'est ensuite dirigé vers des eaux plus profondes et a poursuivi son voyage vers la Grande-Bretagne, selon les autorités locales.

"Les réseaux de passeurs, motivés par l'appât du gain et au mépris total de la vie humaine, continuent d'exposer adultes et enfants à des risques majeurs en organisant des traversées sur des embarcations inadaptées", souligne la préfecture.

Au cours de l'année écoulée, les passeurs ont de plus en plus eu recours à des canots pneumatiques - surnommés "bateaux-taxis" par les autorités - pour longer les côtes du nord de la France et de la Belgique, et récupérer des migrants sur le rivage.

Selon les données du gouvernement britannique, quelque 4.776 migrants ont traversé la Manche, l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, entre le 1er janvier et le 4 avril. Environ 41.500 personnes l'ont traversée l'année dernière.

En août dernier, la France et la Grande-Bretagne sont convenues d'un principe du "un pour un" sur la question des migrants traversant la Manche, en vertu duquel ceux arrivant en Grande-Bretagne à bord de petites embarcations peuvent être renvoyés en France, tandis qu'un nombre équivalent est autorisé à entrer en Grande-Bretagne par la voie légale.

(Benoit Tessier, Christian Hartmann et Juliette Jabhkiro, rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu et Sophie Louet)