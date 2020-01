Quatre conseils pour boire son café en mode écolo

Inconcevable d'envisager une journée sans boire une seule tasse de café pour les 72 % des Français qui déclarent en consommer quotidiennement, tant celui-ci fait partie intégrante de nos habitudes. Allié des nuits trop courtes, et des journées qui traînent en longueur, très souvent, sa consommation est salvatrice. Cette béquille énergisante n'est pourtant pas sans conséquences sur l'environnement. On vous donne nos conseils pour continuer à apprécier ses effluves sans rougir.Dites oui aux labels19m² de forêt sont déboisés en moyenne pour satisfaire la consommation annuelle de café d'un Français, a estimé l'association l'Envol vert en 2018. Le Basic (Bureau d'analyse sociétale pour une information citoyenne) dénonce de son côté l'utilisation de produits chimiques pour prévenir les maladies des caféiers. Mais les millions de producteurs de café souffrent également de la sous-rémunération de leur production, au profit d'une poignée de distributeurs et de torréfacteurs qui se partagent le marché.Comment, alors, continuer à siroter son café sans éprouver de culpabilité ? L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'Energie (Ademe) propose quatre labels auxquels se référer : « Agriculture biologique », « UTZ certified », « Rainforest Alliance » et « Fairtrade Max Havelaar ».Le choix optimal, selon Anne Boisse, de la plate-forme Commerce Equitable France ? « Associer le label bio au label de commerce équitable, pour respecter à la fois les êtres humains et la planète ».Faites machine arrièreDe plus en plus élaborées, les cafetières automatiques sont souvent très énergivores. Pauline Debrabandere, chargée de projets au sein de l'association Zero Waste France, recommande de revenir à des machines qui nécessitent moins d'énergie pour carburer et ne produisent pas, ou peu, de déchets. « Une cafetière italienne ou à piston fera un café tout aussi bon », explique-t-elle.Si ...