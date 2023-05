information fournie par So Foot • 22/05/2023 à 18:19

Quatre candidats pour l’organisation de la Coupe du Monde féminine 2027

Du trio, du duo.

La FIFA a reçu quatre offres pour organiser la prochaine Coupe du monde féminine en 2027, comme elle le précise dans un communiqué, ce lundi. Le trio Belgique-Pays-Bas-Allemagne, le Brésil, l’Afrique du Sud et le duo États-Unis-Mexique sont ainsi les candidats retenus. Les sept pays ont signé l’accord d’appel, un document garantissant que l’ensemble des conditions d’organisation soient respectées. Les associations ont désormais jusqu’au 8 décembre prochain pour compléter leurs candidatures. Les nations seront aussi invitées à un atelier d’appel d’offres et à un programme d’observateurs au mois d’août, durant le Mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le vote se fera lors du congrès de la FIFA, le 17 mai 2024.…

TJ pour SOFOOT.com