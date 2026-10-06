Quatre buts en 15 minutes, ce n’est pas une première pour les Bleus

Quatre buts en 15 minutes, ce n’est pas une première pour les Bleus

Que ce France-Belgique fut compliqué . Mené, contre le court du jeu, on peut le dire, 1-0 pendant plus de quarante minutes, la France a du batailler pour se défaire de son voisin. Si Dembélé, Barcola et Akliouche, tous les trois titulaires, ont eu du mal à faire parler leur magie, ce sont leurs remplaçants qui ont puni Lukaku et sa bande.

Une fin de match historique

Cherki et Olise ont fait leur entrée à la 60 e minute pendant que Doué a pointé le bout de ses crampons douze minutes plus tard. La suite ? Quatre buts en moins de 15 minutes (77 e , 81 e , 88 e et 90 e +1), quatre buts signés Doué, Cherki et Olise, à deux reprises. Coaching payant.…

AC pour SOFOOT.com