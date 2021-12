Quatre bénévoles de la SNSM blessés en mer dans le Finistère

Un bateau de la SNSM lors d'un exercice, en 2019 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Quatre bénévoles de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer) ont été blessés dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une opération de recherches au large de la pointe du Raz, a-t-on appris vendredi auprès de la préfecture maritime.

Peu avant 04H00 du matin, un vaste dispositif de secours était mis en place suite à une alerte sur une tentative de suicide aux abords du sémaphore de la pointe du Raz.

Outre des patrouilles terrestres de la gendarmerie nationale, un bateau léger de sauvetage, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Corsen sollicitait également la SNSM et un hélicoptère Caïman de la Marine national était mobilisé, indique la préfecture maritime à Brest.

A 04H30, l'"Amiral Amman" de la SNSM appareillait de la station de la baie d’Audierne avec un équipage de huit personnes.

"A 04H35, la personne est retrouvée saine et sauve à terre et est prise en charge par les pompiers", selon le communiqué de la préfecture maritime.

"Malheureusement, en raison des mauvaises conditions de mer", quatre bénévoles ont été blessés à bord du canot tous-temps de la SNSM. Ils ont été conduits aux hôpitaux de Quimper et de Douarnenez, où ils se trouvaient toujours vendredi en fin de matinée, a précisé à l'AFP l'officier de permanence à la préfecture maritime.

"Alors que la météo s'annonce mauvaise en cette fin d’année le long des côtes atlantiques, la préfecture maritime de l’Atlantique appelle chacun à la plus grande prudence en mer" et salue "l’engagement permanent et sans faille de tous les sauveteurs".

