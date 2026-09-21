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Quatre Anglais forfaits pour le rassemblement
information fournie par So Foot 21/09/2026 à 15:40
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Quatre Anglais forfaits pour le rassemblement

Quatre Anglais forfaits pour le rassemblement

Ça fait beaucoup là, non ? Pour ses quatre rencontres de Ligue des nations où elle affrontera l’Espagne, la Croatie et la République tchèque à deux reprises, l’Angleterre n’est pas vernie . Alors que la fédération a annoncé plus tôt que Cole Palmer (Chelsea), qui devait faire son retour, ne sera pas de la partie, ce sont quatre autres lads qui ne verront pas la sélection lors des trois prochaines semaines.

Deux joueurs appelés en renfort

Cadre des Three Lions , Declan Rice est absent . C’est aussi le cas de Kobbie Mainoo (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United) et Tino Livramento (Newcastle) . L’absence de Rice est un vrai coup dur pour Tuchel tant le milieu d’Arsenal a prouvé son importance en sélection lors du Mondial. Pour boucher les trous au milieu, Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) et James Garner (Everton) ont été appelés . Selon The Athletic, le premier était d’ailleurs « en vacances en famille à Dubaï » .…

AC pour SOFOOT.com

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