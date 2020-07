Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quartararo se reprend, Marquez déjà rapide Reuters • 17/07/2020 à 18:46









Quartararo se reprend, Marquez déjà rapide par Léo De Garrigues (iDalgo) La saison de Moto GP a enfin commencé. A Jerez en Espagne, Marc Marquez (Repsol Honda) a dominé la première séance d'essais libres ce matin. Il avait alors devancé son compatriote Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) et le Britannique Cal Crutchlow (LCR Honda). Les Français avaient connu des trajectoires différentes. Parti 20 minutes après tout le monde suite à une pénalité, Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) avait signé un décevant 17e temps alors que Johann Zarco (Reale Avintia Racing) avait accroché une honorable 11e place. Lors de la seconde séance, Quartararo a longtemps eu les commandes avant de les lâcher au profit de son coéquipier Franco Morbidelli. Deuxième, le Français s'est rassuré. Marc Marquez et son frère Alex Marquez ont chuté et le tenant du titre du championnat a pris la 4e place. Johann Zarco s'est classé 8e.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.