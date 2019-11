Quarante multinationales se mobilisent pour une « croissance inclusive »

D'ici la fin 2020, ces entreprises pourraient mettre sur pied un fonds de 100 millions d'euros pour soutenir des projets de lutte contre l'exclusion dans les pays riches.

Quarante entreprises multinationales du monde entier ont annoncé, mardi 12 novembre, à Paris, le lancement d'un forum de financement pour la croissance inclusive. A elles seules, ces entreprises réunies dans la coalition Business for Inclusive Growth (B4IG) ont investi plus de 1,4 milliard de dollars (1,27 milliard d'euros) dans plus de 70 initiatives ayant bénéficié à environ 100 millions de personnes. Ce forum a approuvé lundi, lors de sa première assemblée générale, les « principes de fonctionnement d'un incubateur » qui permettra, grâce à l'expertise de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), d'identifier et de répliquer des modèles d'activité à fort impact social dans les pays riches.

Le projet de création d'un fonds doté de 100 millions d'euros d'ici la fin 2020 a également été discuté, même si aucun engagement n'a été pris. Le document préparatoire à cette initiative, auquel Le Monde a eu accès, qualifie ce fonds d'« initiative unique dans les économies avancées ». A l'image des agences ou des banques de développement qui luttent contre la pauvreté dans les pays à bas revenus, ce fonds alimenté par des financements publics et privés aurait pour mission de soutenir des projets de lutte contre l'exclusion dans les pays riches en leur donnant accès à des outils financiers incitatifs. « Nous avons un fonds vert pour le climat, un fonds de lutte contre la tuberculose, nous avons aussi besoin d'un fonds pour la croissance inclusive qui lutte contre les inégalités », explique Gabriela Ramos, directrice de cabinet du secrétaire général de l'OCDE et sherpa de l'Organisation auprès du G7 et du G20. Parmi les projets cités, celui lancé par Renault et l'Action Tank Entreprise & Pauvreté, qui consiste à proposer à des chômeurs et des salariés disposant de faibles revenus une location à bas coût de véhicules avec option d'achat, dans une formule sur-mesure comportant une offre de microcrédit.

