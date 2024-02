information fournie par So Foot • 29/02/2024 à 11:28

Quand Victor Osimhen rafistole les filets du but de Sassuolo

Quand Victor Osimhen rafistole les filets du but de Sassuolo

Attaquant polyvalent.

Victor Osimhen a brillé lors de la victoire du Napoli ce mercredi, inscrivant un triplé face à Sassuolo (6-1) en un peu plus d’un quart d’heure. En plus de ses buts, l’avant-centre âgé de 25 ans s’est également distingué d’une toute autre manière, juste après avoir mis le premier pion de la soirée. À la 37 e minute du match, alors que le score n’était seulement de 2-1 en faveur des Partenopei , le Super Eagle a prêté main-forte aux arbitres pour venir fixer avec du strap le filet du but des Neroverdi , qui s’était détaché. Valait mieux prévenir que guérir, vu la manière dont les filets ont été sollicités.…

JBC pour SOFOOT.com