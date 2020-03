Quand une balle en argent valait plus que le Scudetto

En 1903, après avoir remporté le Scudetto lors de cinq des six derniers exercices, le Genoa décidait d'épicer la saison italienne, en créant une compétition bientôt homologuée par la Fédération. Une idée sortie tout droit du carafon d'Henry Dapples, un ex-joueur du Griffon, qui paye de sa poche un trophée en forme d'une rutilante balle d'argent, pour récompenser le vainqueur d'un tournoi d'un nouveau genre. Une curiosité qui passionnera l'Italie six ans durant, et qui fera même un temps passer le championnat au second plan.



L'argent fait le bonheur

Au début du XXsiècle, la domination du Genoa sur le football italien est quasi hégémonique. En avance sur son temps, le Griffon a remporté cinq des six premières éditions du championnat, dont le format national existe depuis 1898. En 1903, Henry Dapples, un joueur emblématique desqui exerce désormais dans les instances dirigeantes du club, a donc une idée de génie pour redynamiser la concurrence dans la Botte. Le voilà qui paie de sa poche un trophée, une balle d'argent volumineuse, et qui soumet l'idée d'une nouvelle compétition, qui ne tardera pas à porter son nom. CetteHenri Dapples (balle d'argent Henri Dapples) sera avant tout porteuse d'un concept novateur : bien avant la création du bâton de Nasazzi, elle consiste en un trophée itinérant, disputé sur un match. Le possesseur du trophée (au départ, le Genoa lui-même), affronte à domicile un challenger qui s'est déclaré. En cas de victoire ou de match nul, le détenteur de la balle d'argent conserve son dû. Dans le cas contraire, le trophée argenté est transmis au vainqueur, qui peut à son tour être défié.Heureux timing : ce format permet alors d'étoffer le calendrier du football italien, jusqu'ici très réduit, alors que le championnat national n'est encore en réalité qu'une coupe inter-régionale améliorée. À titre d'exemple, l'édition 1903 duvoit s'affronter seulement six équipes lors de matchs à élimination directe, qui sont toutes issues de Lombardie, du Piémont et de Ligurie. De plus, le vainqueur de l'édition précédente, le Genoa, est alors qualifié automatiquement pour la finale, que le Griffon remporte aisément face à la Juventus, 3-0, cette année-là. La, elle, a l'avantage de permettre aux formations du pays de défier l'ogre génois à plusieurs reprises lors d'une même saison, pour tenter de lui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com