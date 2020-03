Quand un politique drague les électeurs sur des sites de rencontre

« Mon c?ur est déjà pris, mais j'ai des idées à partager. Je suis là pour séduire et rencontrer les habitant(e)s de Saint-Cloud dans la perspective des #Municipales 2020. En tout bien tout honneur. » En postant cette annonce sur plusieurs sites de rencontre (Meetic, Gleeden et Tinder), Xavier Brunschvicg, 46 ans, candidat à la mairie de Saint-Cloud, ne s'attendait pas à voir sa démarche accueillie si froidement par ces opérateurs. « Ils m'ont tout simplement censuré en supprimant ma fiche. Je retiens de cette expérience qu'il est tout à fait toléré de tromper son conjoint mais que profiter de ces sites pour rencontrer simplement des électeurs?, cela semble interdit », tacle le quadragénaire.Le candidat déclare ne pas avoir craint, un instant, qu'après l'affaire Griveaux sa démarche ait pu être mal interprétée. Son opération de « séduction » n'en a pas moins tourné court. L'initiative aura, tout de même, contribué à faire parler de lui. À dire vrai, Xavier Brunschvicg n'en avait pas besoin pour sortir de l'anonymat à Saint-Cloud. Ce conseiller municipal d'opposition, porte-drapeau du Parti socialiste, soutenu par Europe Écologie-Les Verts, Place publique et Nouvelle Donne est solidement implanté localement. « J'habite aujourd'hui la maison qu'ont fait construire mes grands-parents et où je suis né. Depuis mon entrée en politique, dans le paysage municipal, je me suis beaucoup investi pour construire une offre...