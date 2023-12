information fournie par So Foot • 11/12/2023 à 23:11

Quand un journaliste demande à l’entraîneur de Séville s’il joue à la loterie

Le prix de la question la plus loufoque ?

En conférence de presse à la veille du match décisif entre le RC Lens et le Séville FC ce lundi, l’entraîneur andalou Diego Alonso a été interrogé sur… la loterie de Noël !? Un journaliste présent lui lance : « Vous avez acheté un ticket pour la loterie de Noël ? Parce qu’avec la chance que vous avez en tant qu’entraîneur, ça va être compliqué de gagner… » Le coach uruguayen n’a pas gagné le moindre match de championnat depuis son arrivée sur le banc sévillan le 10 octobre dernier et voit son équipe se rapprocher un peu plus chaque week-end de la zone rouge.…

AEC pour SOFOOT.com