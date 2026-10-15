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Quand un joueur nommé Seven-Seven fait parler de lui en Angleterre
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 12:28

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Quand un joueur nommé Seven-Seven fait parler de lui en Angleterre

Quand un joueur nommé Seven-Seven fait parler de lui en Angleterre

Pile à l’heure. Scène improbable lors du match de National League Cup entre Sutton United et les U21 de West Bromwich, qui s’est déroulé ce mardi soir. Le dénommé Justin Seven-Seven, Sept-Sept pour les non-bilingues, a décidé de planter… à la 77 e bien sûr .

L’Allemand de 17 ans, pour continuer avec le sept, a marqué le deuxième but de son équipe. Mais comme la 77 e minute, ça n’arrive qu’une fois par match, il n’a pas refait trembler les filets, n’empêchant ainsi pas la défaite de son équipe, 3 buts à 2.…

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