Quand un joueur nommé Seven-Seven fait parler de lui en Angleterre

Pile à l’heure. Scène improbable lors du match de National League Cup entre Sutton United et les U21 de West Bromwich, qui s’est déroulé ce mardi soir. Le dénommé Justin Seven-Seven, Sept-Sept pour les non-bilingues, a décidé de planter… à la 77 e bien sûr .

L’Allemand de 17 ans, pour continuer avec le sept, a marqué le deuxième but de son équipe. Mais comme la 77 e minute, ça n’arrive qu’une fois par match, il n’a pas refait trembler les filets, n’empêchant ainsi pas la défaite de son équipe, 3 buts à 2.…

LP pour SOFOOT.com