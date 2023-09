Quand un jeune fan de Braga demande à l’entraîneur de prendre une photo

De quoi donner le sourire.

C’est comme si Luis Enrique tournait l’Iphone pour prendre une photo entre un fan du Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Comme si Pep Guardiola acceptait de prendre le téléphone d’un jeune amoureux de Manchester City pour capturer à vie un souvenir entre ce petit garçon et le cyborg. C’est tout pareil. Sauf que dans le rôle du photographe c’est Artur Jorge, entraîneur de Braga. Et que Pizzi et Ricardo Horta remplacent Kyky et l’attaquant norvégien. Après la belle victoire des coéquipiers à l’ancien Lensois Simon Banza 4-2 sur la pelouse d’Estrela pour le compte de la septième journée de la Liga Portugal Betclic, un jeu admirateur de Braga s’est offert ce petit moment. Et ça donne une super vidéo.…

MD pour SOFOOT.com