information fournie par So Foot • 09/04/2023 à 18:30

Quand un gardien de D1 suédoise confond le ballon et le point de penalty

Même Donnarumma n’aurait pas fait pire.

La boulette du week-end nous provient de Suède. Dans un duel entre Hacken et Hammarby ce dimanche après-midi, Oliver Dovin, le gardien des visiteurs a eu la bien mauvaise idée d’offrir sur un plateau l’ouverture du score à ses adversaires. Comment ? En confondant tout simplement le ballon et le point de penalty, et donc en s’adonnant à de l’air football pendant quelques secondes. L’extrait est savoureux.…

AL pour SOFOOT.com