Quand un faux compte se sert de Roberto De Zerbi dans le conflit israélo-palestinien

Ça va chercher dans les combien, l’usurpation d’identité ?

La résurgence du conflit israélo-palestinien ces dernières heures fait la Une de l’actualité internationale. Le monde du football n’y est évidemment pas hermétique. Alors qu’Oleksandr Zinchenko a pris position avant de rétropédaler, un message est aussi apparu dans la story Instagram d’un compte au nom de Roberto De Zerbi, suivi par 17 000 personnes. « Je soutiens la cause palestinienne, et j’espère que les choses redeviendront comme elles étaient » , peut-on lire. « J’espère que le Soudan redeviendra ce qu’il était, et que la paix s’imposera sur les terres du Soudan, que la paix durera dans les pays arabes et musulmans. » …

QB pour SOFOOT.com